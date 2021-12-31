A look back on Star Observer’s most popular online stories of 2021
JANUARY TRANS DOCTOR RETURNS ORDER OF AUSTRALIA MEDAL TO PROTEST MARGARET COURT HONOUR
FEBRUARYGAY PORN APPEARS TO BE FILMED IN KATH & KIM’S HOUSE
MARCHCOURTNEY ACT SPILLS THE TEA ON DRAG RACE DOWN UNDER CASTING
AdvertisementAPRILSA FITNESS CENTRE OBJECTS TO GAY MAN’S TOM OF FINLAND BAG
MAYACCUSATIONS OF RACISM CONTINUE TO BESET RUPAUL’S DRAG RACE DOWN UNDER
JUNEELEKTRA SHOCK ON BEING THE FOCUS OF EVERYONE’S SHADE
JULYCITY BOY MEETS COUNTRY BOY: ‘MAFS’ STARS LIAM COOPER & SAMUEL LEVI ARE IN LOVE
AUGUSTTRIBUTES POUR IN FOR BRISBANE PERFORMER JAMIE WOOD
AdvertisementSEPTEMBERTHESE JOURNALISTS QUEERING AUSTRALIAN NEWSROOMS ARE OUT & PROUD
OCTOBERTRUMP LOVING, GAY MARRIAGE OPPONENT, DOMINIC PERROTTET ELECTED NSW PREMIER
NOVEMBER and MOST POPULAR STORY OF 2021BALLS OUT BINGO CALENDAR CONTINUES ITS CHEEKY TRADITION
DECEMBER‘THE PROJECT’ HOST HAMISH MACDONALD’S RING FUELS WEDDING RUMOURS
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