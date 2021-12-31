A look back on Star Observer’s most popular online stories of 2021

JANUARYClara Tuck Meng Soo TRANS DOCTOR RETURNS ORDER OF AUSTRALIA MEDAL TO PROTEST MARGARET COURT HONOUR

FEBRUARYGAY PORN APPEARS TO BE FILMED IN KATH & KIM’S HOUSE

MARCHCOURTNEY ACT SPILLS THE TEA ON DRAG RACE DOWN UNDER CASTING

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APRILSA FITNESS CENTRE OBJECTS TO GAY MAN’S TOM OF FINLAND BAG

MAYACCUSATIONS OF RACISM CONTINUE TO BESET RUPAUL’S DRAG RACE DOWN UNDER

JUNEELEKTRA SHOCK ON BEING THE FOCUS OF EVERYONE’S SHADE

JULYCITY BOY MEETS COUNTRY BOY: ‘MAFS’ STARS LIAM COOPER & SAMUEL LEVI ARE IN LOVE

AUGUSTTRIBUTES POUR IN FOR BRISBANE PERFORMER JAMIE WOOD

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SEPTEMBERTHESE JOURNALISTS QUEERING AUSTRALIAN NEWSROOMS ARE OUT & PROUD

OCTOBERTRUMP LOVING, GAY MARRIAGE OPPONENT, DOMINIC PERROTTET ELECTED NSW PREMIER

NOVEMBER and MOST POPULAR STORY OF 2021BALLS OUT BINGO CALENDAR CONTINUES ITS CHEEKY TRADITION

DECEMBER‘THE PROJECT’ HOST HAMISH MACDONALD’S RING FUELS WEDDING RUMOURS

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